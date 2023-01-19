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НовостиПроисшествия19 января 2023 10:25

В Красноярске осудили экс-директора двух УК, похитившего более 10 миллионов рублей из бюджета

И 5 миллионов он не заплатил подрядным организациям за выполненную работу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осужден экс-директор двух местных управляющих компаний «Базис» и «Терра» Данил Белоусов. Как сообщает прокуратура, он похитил из бюджета более 10 миллионов рублей и около 5 миллионов рублей не заплатил подрядным организациям.

Оказалось, что Белоусов получил от администрации Красноярска свыше 10 миллионов рублей на благоустройство сразу семи дворов в жилых домах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Бывший руководитель предоставил в мэрию поддельные документы, по которым он якобы рассчитался с подрядчиками. Чего, конечно же, не сделал. Так еще и не доплатил им около 5 миллионов рублей.

Белоусов в суде свою вину не признал, но суд посчитал, что доказательства обоснованные и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.