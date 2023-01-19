В Красноярске презентовали сериал об истории Енисейской губернии

Фото: krskstate.ru

В Красноярске прошла презентация сериала об истории Енисейской губернии. Как сообщают в правительстве региона, съемки проекта проходили в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске, Туруханске, Дудинке, Канске, Ачинске, Минусинске, Шушенском, Абакане, Кызыле, Верхнем Усинске и Иркутске.

Проект называется «Енисейска губерния. Страницы истории». Автором сериала стал красноярский историк Сергей Комарицын. Картина посвящена знаковой исторической дате – 200-летию Енисейской губернии. Создана по заказу агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

В сериале 20 получасовых видеоочерков, в которых рассказывается о жизни, быте и культуре Приенисейского края в XIX–начале XX веков. В проекте были использованы уникальные музейные материалы – редкие документы и фотографии. Также в съемках приняли участие историки, музейные эксперты из Красноярского края, Хакасии, Тывы, Иркутска.

Василий Нелюбин, заместитель Губернатора Красноярского края: «Этот телевизионный проект – первая попытка в современной истории в доступной и увлекательной форме рассказать об истории Енисейской губернии, о знаковых событиях и людях, вписанных золотыми буквами в историю нашего края. Исторический сериал – идеальное видео для семейного просмотра, уверен, что он будет интересен и взрослым, и детям».

Видео уже доступно на отечественном видеохостинге RuTube. на одноименном канале документального проекта «Енисейская губерния. Страницы истории», а также в разделе «200-летие Енисейской губернии» на краевом портале

Документальный сериал «Енисейская губерния. Страницы истории» в качестве учебного материала будет предложен для использования образовательным учреждениям региона.

Напомним, что ранее В Красноярске прошел закрытый предпремьерный показ первой серии исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Сериал был снят компанией кинокомпании «Триикс Медиа» и рассказывает о золотой лихорадке двух эпох: исторической (1860 год) и современной (2020 год). Съемки проекта состоялись при поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса, Министерства культуры Красноярского края, компании «Полюс», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».