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НовостиОбщество19 января 2023 9:47

В Красноярске подполковник Игорь Шестаков стал новым начальником полиции Железнодорожного района

19 января его представили своим подчиненным
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске новый начальник полиции Железнодорожного района – им стал подполковник Игорь Шестаков. Как сообщили в МВД, 19 января подчиненным его представил врио начальника МУ МВД России Красноярска Виталий Исаков.

Исаков выделил приоритетные задачи для Шестакова, как для нового руководителя: борьба с преступлениями в сфере телекоммуникационных технологий и профилактическая работа с людьми, стоящими на учете. А также пожелал ему успехов в этом нелегком пути.

СПРАВКА:

Игорь Шестаков – 45 лет, подполковник полиции. До января 2023 года служил заместителем начальника отдела полиции МО МВД России «Ачинский». Работает в системе с 2004 года.