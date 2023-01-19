В Красноярске подполковник Игорь Шестаков стал новым начальником полиции Железнодорожного района

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске новый начальник полиции Железнодорожного района – им стал подполковник Игорь Шестаков. Как сообщили в МВД, 19 января подчиненным его представил врио начальника МУ МВД России Красноярска Виталий Исаков.

Исаков выделил приоритетные задачи для Шестакова, как для нового руководителя: борьба с преступлениями в сфере телекоммуникационных технологий и профилактическая работа с людьми, стоящими на учете. А также пожелал ему успехов в этом нелегком пути.

СПРАВКА:

Игорь Шестаков – 45 лет, подполковник полиции. До января 2023 года служил заместителем начальника отдела полиции МО МВД России «Ачинский». Работает в системе с 2004 года.