Красноярские следователи раскрыли вымогательство и убийство пятилетней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске раскрыто убийство, совершенное в 2017 году, и вымогательство. Об этом сообщает СК по краю.

Все началось в мае 2017 года, когда пропал 26-летний красноярец, который был сиротой. Жительница Емельяновского района заявила о пропаже парня – он подрабатывал на ее участке, на Майские праздники уехал домой, но не вернулся. Выяснить, что случилось с молодым человеком, на тот момент оказалось невозможным.

В 2022 году полицейские и следователи выяснили, что парня убили. Силовики вышли на 39-летнего знакомого красноярца, который рассказал, что того убил 36-летний мужчина в 2017 году.

Они находились в одной квартире, поругались – все закончилось кровопролитием. Знакомый пропавшего с обвиняемым положили труп в шкаф, вывезли в Манский район, где закопали. Останки в дальнейшем действительно были найдены там, где указывал допрашиваемый.

Так, мужчину, совершившего убийство арестовали, а тот, кто и рассказал о преступлении, заключил сделку со следствием, и отделался запретом определенных действий.

После раскрытия убийства оказалось, что эти приятели выискивали сирот, помогали им встать на учет в центрах занятости, после чего вымогали пособия. Среди потерпевших 22, 32 и 34 лет и 22-летняя девушка. Их установили в 2022 году – после раскрытия дела об убийстве.

Следователи завели на мужчин несколько уголовных дел в зависимости от роли каждого: убийство, вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия и вымогательство, совершенное с применением насилия.