Экс-главу поселка в Мотыгинском районе будут судить за махинации с муниципальным жильем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае будут судить бывшего главу поселка Раздолинск в Мотыгинском районе, обвиняемого в злоупотреблении должностными обязанностями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

39-летний экс-чиновник с 27 сентября по 19 октября 2021 года заключил договор соцнайма муниципальной квартиры со своим родственником, который в жилье не нуждался. В итоге наниматель жилье приватизировал, и квартира выбыла из собственности поселка.

Сумма ущерба бюджету составила более 1,6 миллионов рублей. Однако во время проверки прокуратура выявила нарушение закона. На главу поселка завели уголовное дело.

Сейчас расследование окончено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Кроме того, прокуратура направила иск о возмещении причиненного ущерба.