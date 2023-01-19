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НовостиОбщество19 января 2023 6:24

В Красноярске на Центральной набережной установили арт-объект в виде бабочки

Красноярцев зовут сделать фото с новой фигурой
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Центральной набережной установили арт-объект в виде бабочки. Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

В Красноярске на Центральной набережной установили арт-объект в виде бабочки. Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

19 января в Красноярске установили арт-объект в виде бабочки. Об этом сообщает городская администрация.

Новая фигура украшает Центральную набережную. Арт-объект находится в районе сувенирного магазина и визит-центра. В качестве ориентира - спуск с парка Горького.

В городской администрации этот арт-объект представляют в качестве фотолокации. Рядом находится сувенирный магазин, в котором помимо подарков можно купить горячий кофе.