В Красноярске на Центральной набережной установили арт-объект в виде бабочки. Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

19 января в Красноярске установили арт-объект в виде бабочки. Об этом сообщает городская администрация.

Новая фигура украшает Центральную набережную. Арт-объект находится в районе сувенирного магазина и визит-центра. В качестве ориентира - спуск с парка Горького.

В городской администрации этот арт-объект представляют в качестве фотолокации. Рядом находится сувенирный магазин, в котором помимо подарков можно купить горячий кофе.