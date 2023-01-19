Красноярцы все чаще стали встречать купюры номиналом 5 и 10 рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-службе Отделения Красноярск Банка России нам пояснили, что эти банкноты не выходили из обращения, просто редко встречались, поскольку они несколько лет не печатались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты.

Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. И в Красноярск уже поступила партия таких денег.

Теперь банкноты дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении.

Журналисты КП изучили банкноты, визуально они ничем не отличается от прежних, лакировку увидеть или почувствовать на ощупь не удалось. Отличие могут определить только эксперты, пояснили в Центробанке.