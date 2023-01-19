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НовостиОбщество19 января 2023 4:36

В Красноярске за неделю система «Паутина» зафиксировала 55 водителей-нарушителей

Информация немедленно передавалась экипажам ДПС, как только нарушители попадали в поле зрения камеры
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске система фотовидеофиксации «Паутина» зафиксировала сразу 55 водителей-нарушителей на дорогах. Как сообщают в ГИБДД, вся информация о водителях и их машинах сразу же передавалась экипажам ДПС.

«Паутина» ловит автомобили с прекращенной регистрацией, принадлежащих «лишенникам», машины-двойники, должников по штрафам ПДД и других нарушителей.

На прошлой неделе в поле зрения «Паутины» попали 49 автомобилей без регистрации, 3 из которых были зарегистрированы на мертвых людей.

Задержано 4 водителя лишенных прав, но все равно находившихся за рулем. 1 использовал подложные автомобильные номера и еще 1 просто никогда не получал права, но управлял машиной.