В Красноярске за неделю система «Паутина» зафиксировала 55 водителей-нарушителей

Фото: ГИБДД

В Красноярске система фотовидеофиксации «Паутина» зафиксировала сразу 55 водителей-нарушителей на дорогах. Как сообщают в ГИБДД, вся информация о водителях и их машинах сразу же передавалась экипажам ДПС.

«Паутина» ловит автомобили с прекращенной регистрацией, принадлежащих «лишенникам», машины-двойники, должников по штрафам ПДД и других нарушителей.

На прошлой неделе в поле зрения «Паутины» попали 49 автомобилей без регистрации, 3 из которых были зарегистрированы на мертвых людей.

Задержано 4 водителя лишенных прав, но все равно находившихся за рулем. 1 использовал подложные автомобильные номера и еще 1 просто никогда не получал права, но управлял машиной.