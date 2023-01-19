В мобильных сетях Красноярска скорость в 2 раза выше, чем в среднем по России

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в начале года провело тестирование передачи данных в сотовых сетях на территории России. Исследование прошло и в Красноярске в сетях операторов большой четверки.

В течение 10 дней специалисты агентства на автомобиле с измерительным комплексом TEMS Investigation проводили замеры в разное время суток на основных магистралях и в спальных районах города. В общей сложности автомобиль проехал по Красноярску порядка 150 км. В целом эксперты отметили высокое качество мобильного интернета в столице края.

Так, по оценке ИИА TelecomDaily, скорости в мобильных сетях Красноярска почти в два раза выше, чем по России в целом и на 15% ниже, чем в Москве. Средняя скорость на загрузку у четырех операторов, работающих в городе, достигает 41,3 Мбит/с. Более подробно можно почитать здесь.

По ключевым показателям лидирует МегаФон, у которого средняя скорость загрузки к пользователю составила 50 Мбит/с, а максимальная – 291,5 Мбит/с. Средняя скорость передачи данных от абонента у оператора - 30,4 Мбит/с, максимум – 133 Мбит/с. В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в других сетях.

– Мобильная активность наших клиентов постоянно растет: только за прошлый год среднестатистический житель Красноярского края стал использовать на 10% больше интернет-трафика, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае. – Поэтому мы постоянно развиваем сеть в регионе, как за счет модернизации действующего оборудования, так и за счет строительства новых базовых станций. Только за прошлый год впервые запустили 4G в десятках удаленных и малочисленных поселениях региона, мы до 1,5 раз увеличили частотную полосу в сетях LTE в крае, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла в среднем на 40%. Результаты этой работы видят красноярцы и подтверждают федеральные исследования.