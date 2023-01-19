В Красноярске назначили главу управления информатизации и первого заместителя руководителя администрации Свердловского района

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В красноярской мэрии произошли очередные кадровые изменения: так на должность первого заместителя руководителя Свердловского района назначили Олега Соловьёва, ранее работавшего заместителем управляющего по общим вопросам филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский».

А главой управления информатизации и связи стал Андрей Карасёв, ранее занимавшего должность заместителя руководителя этого же управления.

Документы о назначении были подписаны главой города Красноярска 16 января.