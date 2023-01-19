На Красноярской ГЭС завершилась модернизация шестого гидроагрегата

Колесо для ГА №1. Фото: Красноярская ГЭС

Работы по модернизации гидроагрегата №6 на Красноярской ГЭС проводились в рамках программы холдинга Эн+ «Новая энергия» в течение шести месяцев. Специалисты при помощи мостового крана установили рабочее колесо в спиральную камеру и провели работы по центровке и сборке оборудования.

Новое колесо обладает увеличенным коэффициентом полезного действия – конфигурация его лопастей позволяет вырабатывать больше энергии при прежнем объеме воды. Вес оборудования составляет 240 тонн, диаметр – 8 м. Также был заменен силовой трансформатор 220 кВ. Новое электрооборудование для мониторинга с современными системами автоматики позволяет контролировать параметры трансформатора и формировать прогнозы его технического состояния в режиме онлайн.

– Мы точно в срок выполнили часть программы модернизации на наших гидроэлектростанциях, которая была запланирована на 2022 год. Замена рабочего колеса на Красноярской ГЭС и установка нового главного трансформатора напряжением 220 кВ повышает уровень эксплуатационной надежности и безопасности станции, – сообщил глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. – Современное российское оборудование рассчитано на многолетний срок эксплуатации, а значит, позволит гарантировать нашим потребителям надежность и бесперебойность поставок электроэнергии. Кроме экономических эффектов, мы рассчитываем на улучшение экологической обстановки в Красноярском крае: чистая энергия станции заместит часть угольной электрогенерации региона. Наша задача на 2023 год не снижать темпов программы «Новая энергия», которая важна для всех электростанций нашего холдинга.

Колесо для ГА №2. Фото: Красноярская ГЭС

Напомним, в конце 2022 года на станцию доставили еще два новых рабочих колеса. Их монтаж начнется в этом году.

НАША СПРАВКА

Обновление колес на станции проходит по программе модернизации сибирских ГЭС, принадлежащих компании Эн+, которую основал промышленник Олег Дерипаска. Цель программы «Новая энергия» – повышение уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей в сибирских регионах.

Первые два новых колеса доставили на станцию в 2017 году, их ввели в эксплуатацию на гидроагрегатах №9 в 2018 году и №5 в 2019 году. Осенью 2021 года поступили новые колеса для гидроагрегатов №10 и №6, еще два – в ноябре 2022 года. Постепенно на ГЭС проведут замену рабочих колес всех 12-ти гидроагрегатов. Кроме того, в 2020 году на станции начали комплексную замену силовых масляных трансформаторов. По завершению этого проекта на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трехфазных трансформаторов 220 кВ и девять однофазных трансформаторов 500 кВ нового поколения, взамен устаревших предшественников. Срок их службы рассчитан на 30 лет. Модернизация положительно отразится и на экологии регионов. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, частично заменит объемы выработки местных угольных электростанций. Красноярская ГЭС с установленной мощностью 6000 МВт ежегодно вырабатывает около 3% электроэнергии, производимой в России.