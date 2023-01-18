В Канском районе молодой парень украл пенсии у матери-почтальона и купил на них цветы для возлюбленной

Пропало около 47 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Канском районе полицейские задержали 22-летнего парня. Молодой человек подозревается в краже денег у почтальона. Примечательно, что сотрудница почты – его мать, а деньги предназначались для пенсий.

Парня задержали быстро – в течение суток. Женщина-почтальон рассказала полиции, что у нее пропало около 47 тысяч рублей. Оперативники выехали на место сразу же.

Оказалось, накануне 47-летняя женщина разносила пенсии сельчанам, но решила сделать перерыв на обед. А когда вернулась на маршрут, то денег уже не было. Чтобы не оставить пенсионеров без выплат, ей пришлось доложить свои.

Оперативники выяснили, что присвоить деньги мог ее сын. К слову, у него уже есть судимость. Парень долгое время злоупотреблял алкоголем, и на спиртное ему не хватило средств. Тогда он вытащил их из сумочки матери и скрылся. На «добычу» молодой человек купил спиртное, букет цветов для возлюбленной, а остальное оставил на «черный день». Воспользоваться ими, правда, не смог – его задержали полицейские и забрали оставшуюся 31 тысячу рублей. Их отдали почтальону.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.