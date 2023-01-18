Становилось хуже на глазах: в Зеленогорске инспекторы успели довести до больницы мужчину с приступом эпилепсии

Лейтенанты полиции Александр Плюхаев и Даниил Хорошавин Фото: МВД Красноярского края

Полицейские Красноярского края снова спасли человеческую жизнь. На этот раз они помогли 48-летнему жителю ЗАТО Зеленогорска, у которого неожиданно случился приступ эпилепсии.

По информации полиции, мужчина сам обратился к инспекторам на улице Диктатуры Пролетариата, когда почувствовал себя плохо. Лейтенанты полиции Александр Плюхаев и Даниил Хорошавин через дежурную часть вызвали скорую, а пострадавшего посадили в патрульный автомобиль. Состояние красноярца ухудшалось на глазах.

Тогда полицейские решили действовать сами. Включив сирены и «мигалки», они помчплись в ближайшую станцию скорой, где мужчиной уже занялись специалисты. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас с красноярцем все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Врачи отметили, что благодаря тому, что мужчину привезли на скорую вовремя, удалось избежать негативных последствий.