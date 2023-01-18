Вандалы в Красноярске разбили дверь лифта наземного пешехода

Хулиганов было трое Фото: скриншот

Очередных вандалов «поймали» камеры видеонаблюдения в Красноярске. На проспекте Свободный неизвестные разбили стеклянные двери лифта наземного пешеходного перехода.

О хулиганах рассказали в городской администрации. Заявление в полицию уже написано, уточнили специалисты мэрии.

Судя по видео, которое опубликовали представители администрации города, их было трое. Парень подбегает к двери, открывает ее и с силой бьет ногой по стеклу. Компания смеется. Улыбаясь, два парня и девушка, уходят восвояси.

Между тем новые видеокамеры, установленные в наземных и подземных пешеходных переходах, эффективно помогают ловить нарушителей.

Ранее благодаря им нашли горе-художника, который разрисовал двери лифта и перила. Нарушитель оказался несовершеннолетним, поэтому отвечали его родители. Они отмывали творчество своего чада-хулигана.