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НовостиПроисшествия18 января 2023 11:33

Вандалы в Красноярске разбили дверь лифта наземного пешехода

Хулиганы попали на камеру
Василина ВАСИЛЬЕВА
Хулиганов было трое Фото: скриншот

Хулиганов было трое Фото: скриншот

Очередных вандалов «поймали» камеры видеонаблюдения в Красноярске. На проспекте Свободный неизвестные разбили стеклянные двери лифта наземного пешеходного перехода.

О хулиганах рассказали в городской администрации. Заявление в полицию уже написано, уточнили специалисты мэрии.

Судя по видео, которое опубликовали представители администрации города, их было трое. Парень подбегает к двери, открывает ее и с силой бьет ногой по стеклу. Компания смеется. Улыбаясь, два парня и девушка, уходят восвояси.

Между тем новые видеокамеры, установленные в наземных и подземных пешеходных переходах, эффективно помогают ловить нарушителей.

Ранее благодаря им нашли горе-художника, который разрисовал двери лифта и перила. Нарушитель оказался несовершеннолетним, поэтому отвечали его родители. Они отмывали творчество своего чада-хулигана.