Вандалы в Красноярске разбили дверь лифта наземного пешехода

Хулиганов было трое Фото: скриншот
Очередных вандалов «поймали» камеры видеонаблюдения в Красноярске. На проспекте Свободный неизвестные разбили стеклянные двери лифта наземного пешеходного перехода.
О хулиганах рассказали в городской администрации. Заявление в полицию уже написано, уточнили специалисты мэрии.
Судя по видео, которое опубликовали представители администрации города, их было трое. Парень подбегает к двери, открывает ее и с силой бьет ногой по стеклу. Компания смеется. Улыбаясь, два парня и девушка, уходят восвояси.
Между тем новые видеокамеры, установленные в наземных и подземных пешеходных переходах, эффективно помогают ловить нарушителей.
Ранее благодаря им нашли горе-художника, который разрисовал двери лифта и перила. Нарушитель оказался несовершеннолетним, поэтому отвечали его родители. Они отмывали творчество своего чада-хулигана.