В городе сейчас больше 500 электромобилей Фото: Андрей АБРАМОВ

Самая большая сеть зарядных устройств для электромобилей находится в Красноярске. Перспективы их развития губернатор края Александр Усс обсудил с Сибирской генерирующей компанией и руководством «Россети Сибири». Красноярск – один из четырех российских городов с большим количеством станций после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Сейчас в городе работает 51 зарядное устройство для электромашин. Участники встречи посетили один из них, что расположен во дворе дома на Железнодорожников, и пообщались с водителями электромобилей. У новых зарядок мощность составляет 29 кВт, и у них есть два различных разъема – для японских и американских авто. Причем заряжать можно два автомобиля сразу.

А еще в городе по нацпроекту «Экология» обновляют парк троллейбусов, закупают электробусы, меняют трамваи. По официальным данным, в городе сейчас больше 500 электрокаров.