В Красноярском крае за год цены выросли на 12,1%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае за период с декабря 2021 по декабрь 2022 года цены поднялись на 12,1%. Об этом сообщает Красноярскстат.
Так, за год цены снизились по 52 категориям товаров, рост цен не превысил уровень инфляции по 247 позиция, а превысил – по 248 позициям.
Сильнее всего подорожали следующие товары:
- поездки в отдельные страны Средиземноморья – в 2,1 раза;
шприцы одноразовые – на 54,5;
- спички – на 54,1%;
- ксерокопирование документа – на 49,3%;
- Аспирин отечественный – на 48,4%;
- дезодорант – на 46,6%;
- мыло хозяйственное – на 46%;
- Йод – на 45,9%;
- мыло туалетное – на 45,8%;
- поездка на отдых в Турцию – на 43,5%;
- прививка животного – на 40,4%;
- кофе натуральный в зернах и молотый – на 40,3%.