В Красноярском крае за год цены выросли на 12,1% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за период с декабря 2021 по декабрь 2022 года цены поднялись на 12,1%. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, за год цены снизились по 52 категориям товаров, рост цен не превысил уровень инфляции по 247 позиция, а превысил – по 248 позициям.

Сильнее всего подорожали следующие товары:

- поездки в отдельные страны Средиземноморья – в 2,1 раза;

шприцы одноразовые – на 54,5;

- спички – на 54,1%;

- ксерокопирование документа – на 49,3%;

- Аспирин отечественный – на 48,4%;

- дезодорант – на 46,6%;

- мыло хозяйственное – на 46%;

- Йод – на 45,9%;

- мыло туалетное – на 45,8%;

- поездка на отдых в Турцию – на 43,5%;

- прививка животного – на 40,4%;

- кофе натуральный в зернах и молотый – на 40,3%.