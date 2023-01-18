Более 40% ипотеки в 2022 году жители Красноярского края и Хакасии оформили на льготных условиях

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По итогам 2022 года жители Красноярского края и Республики Хакасия оформили в ВТБ 5,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,6 млрд рублей. В среднем, стоимость ипотечного кредита за год составила около 3,5 млн рублей.

В течение года более 40% сделок (свыше двух тысяч) реализовано на льготных условиях в рамках государственных мер поддержки ипотечных заемщиков.

«Несмотря на вызовы 2022 года, жители Красноярского края и Республики Хакасия продолжили реализовать свои планы по улучшению жилищных условий. Во многом этому способствовали меры господдержки. Пиковыми месяцами по выдачам ипотеки за год стали март и декабрь, когда жители наших регионов стремились завершить сделки на действующих условиях госпрограмм. Действие основной госпрограммы продлено, условия господдержки продолжают модернизироваться – с этого года в рамках семейной ипотеки приобрести жилье могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, независимо от возраста. Все эти возможности позволяют населению продолжать реализацию своих планов и улучшать качество жизни», - отметила Наталья Табаринцева, управляющий РОО «Красноярский» банка ВТБ.

По прогнозам экспертов, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Во-первых, поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм: для многих заемщиков льготные ставки позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Второй фактор - дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно.