Красноярец повторил челлендж с замерзшей лапшой. Фото: Антон Понарин

Красноярец Антон Понарин повторил известный челлендж с замороженной лапшой. Об этом сообщают Gornovosti.

Суть следующая – заморозить на улице заваренную лапшу быстрого приготовления, сделать фото и выложить в соцсети. Тренд на такую забаву популярен уже несколько лет.

Понарин узнал о челлендже, увидев снимок норильского фотографа Светти Любич.

Фото: Светти Любич

Красноярец вдохновился на собственный эксперимент. Перед работой купил «Доширак», с коллегами прямо на лавочке в центре города залил кипятком и подождал:

- Замёрзло за 12 минут намертво! Главное не сыпать специй.

Замороженную лапшу он отнес в офис. В помещении она продержалась около 10 минут.