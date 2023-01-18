В Красноярске завели уголовное дело на дебошира из DNS. Фото: скриншот из видео СК

18 января в Красноярске завели уголовное дело на мужчину, устроившего драку в магазине DNS в Солнечном. Об этом сообщает СК по краю.

15 января 31-летний неоднократно судимый красноярец зашел в магазин DNS со своим другом. Там он начал ссориться с компанией подростков, с одним из них началась драка.

В конфликт попыталась вмешаться 65-летняя женщина, которая высказала дебоширу замечание, но в ответ получила от агрессора несколько ударов. На этом мужчина не остановился: он начал громить магазин, разбил стеклянную витрину, схватил осколок стекла и начал гоняться за посетителями.

Обезумевшего красноярца попытались утихомирить прибывшие росгвардейцы, но сделать это оказалось не так-то просто. Мужчина набросился на одного из стражей порядков и несколько раз ударил его. В итоге агрессивного посетителя все же удалось успокоить.

Сначала его отпустили, но 17 января после публикаций в СМИ следственный комитет инициировал задержание дебошира. Мужчина извинился за свое поведение на камеру, но от уголовного преследования его это не спасло.

В отношении красноярца завели сразу два уголовных дела - хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти и применение насилия в отношении представителя власти.