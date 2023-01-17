В Красноярске покупатели подрались между собой в магазине. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел в минувшее воскресенье 15 января в магазине DNS, расположенном в микрорайоне Солнечном. Есть видео с камеры внутреннего наблюдения, там зафиксировано, как развивались события. Сначала между собой разговаривали двое мужчин, один говорил на повышенных тонах. Затем он повернулся и ударил по лицу стоявшую рядом женщину в годах. К конфликту присоединилась еще пара мужчин. Сотрудники магазина пытались развести драчунов, но безуспешно. Инициатор драки приблизился к витрине и разбил ее рукой. Затем драчуны переместились в другое место.

В пресс-службе полиции города прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск инцидент. Сообщение в дежурную часть поступило в тот же день. В результате конфликта двое мужчин, одному 31 год, другому 33, повредили витрину, монитор и ударили нескольких посетителей. Их задержали.

- В отношении них участковыми уполномоченными полиции собраны материалы по факту повреждения чужого имущества и причинения побоев гражданам. Проводится проверка, - рассказали полицейские. Добавив, что младший из дебоширов уже был судим, на него составили два протокола – за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.