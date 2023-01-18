«ГАЗ» подал в суд на красноярскую предпринимательницу за продажу брелоков с товарным знаком

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «ГАЗ» подала в суд на предпринимательницу Герасимову Т.И. за продажу брелоков с товарным знаком. Об этом сообщает Арбитражный суд Красноярского края.

Юристы компании пояснили, что правообладателем товарного знака является исключительно ПАО «ГАЗ». Истец обнаружил брелоки с изображением сходным с общеизвестным логотипом «ГАЗ» на сайте компании Герасимовой.

В итоге «ГАЗ» решил взыскать с красноярки 30 тысяч рублей компенсации и запретить ей торговать через интернет брелоками с товарным знаком компании, так как разрешения на это предпринимательнице не выдавалось.

16 января Арбитражный суд Красноярского края принял дело к рассмотрению. Кстати, на 18 января на сайте предпринимательницы брелоков с логотипом «ГАЗ» нет.

Для справки:

ПАО «ГАЗ» был основан в 1952 году. Выпускает автомобили разного типа на всевозможных видах топлива – от дизеля до электричества.