Платформа лояльности для пользователей СБП-платежей кратно увеличит их долю на рынке

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Создание единой платформы лояльности для держателей карт «Мир» и пользователей Системы быстрых платежей позволит существенно увеличить скорость развития рынка СБП-платежей в России. В итоге в 2023 году, по прогнозам, он может кратно вырасти и составить до 10% от общего объема безналичных транзакций.

Востребованность Системы быстрых платежей в России в 2022 году увеличилась, однако по итогам года их доля в общем объеме безналичных транзакций, по оценкам экспертов ВТБ, не превышает нескольких процентов. Темп роста интереса к этой платежной платформе может повысить внедрение программы лояльности для ее пользователей. Сейчас владельцы банковских карт предпочитают по возможности пользоваться классическими инструментами безналичного расчета.

Внедрение дополнительных инструментов поощрения для платежей через СБП позволит покупателям получить дополнительную выгоду при оплате в торговых точках, в том числе за пределами категорий, на которые начисляется кешбэк от банков и НПСК.

«Прежде всего новая платформа будет полезна небольшим торговым точкам, у которых меньше ресурсов для формирования собственной программы лояльности. Процент комиссионного вознаграждения по СБП-платежам со стороны магазинов сегодня существенно ниже, чем в рамках традиционного эквайринга – это помогает предпринимателям экономить, а появление кешбэка и других опций лояльности дополнительно привлечет покупателей», – отмечает Денис Вальвачев.