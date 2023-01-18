В Красноярском крае сотрудники угольных разрезов осваивают новую технику

Два автомобиля уже собраны, сейчас на них монтируют системы видеонаблюдения и пожаротушения. Фото предоставлено компанией

На угольные разрезы Красноярского края поступила новая техника – три грузовых автомобиля БелАЗ-75589 грузоподъемностью 90 тонн. Предприятия угледобычи получи их по инвестиционной программе СУЭК. Две машины будут использовать на Березовском разрезе при вскрышных работах и подготовке запасов вскрытого угля, третья машина – на Бородинском.

– По итогам 2022 года предприятия угольной энергетической компании в регионе добыли 34,2 млн тонн угля. Это даже больше, чем мы прогнозировали. И на 37 % больше, чем в 2021-м, – сообщил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. – В наступившем году мы сохраняем высокие темпы производства. Поэтому одна из первоочередных задач сегодня – восполнить резервы по вскрытым запасам угля, которые в прошлом году были практически исчерпаны.

Машины обеспечат бесперебойную добычу и поставки угля потребителям. Фото предоставлено компанией

Два автомобиля уже собраны, сейчас на них монтируют системы видеонаблюдения и пожаротушения. Третья машина встала на монтажную площадку. Одновременно идут набор и обучение персонала для работы на новой технике – БелАЗы-75589 оснащены электродвигателями, поэтому наряду со стандартными навыками водители проходят обучение по электробезопасности.

Ввод новой техники на вскрышных работах позволит обеспечить ресурсы для бесперебойной добычи и поставки угля потребителям. Добавим, что потребители предприятий компании в Красноярском крае – это все основные ТЭЦ и ГРЭС региона, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, а также станции Новосибирской области, Алтайского края, Хакасии, объекты ЖКХ Дальнего Востока.