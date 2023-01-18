В Красноярске в деле банды Лимона появились новые фигуранты из полиции

Лимон. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске по делу о банде уголовника Лимона появились новые фигуранты из транспортной полиции. Об этом сообщает региональный СК.

Напомним, что в сентябре 2022 года двоих сотрудников транспортной полиции заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий. Они работали на красноярского уголовника по кличке Лимон.

В июне 2022 года он подговорил их отобрать у знакомого 3 миллиона рублей. Полицейские же для надежности подтянули к делу еще троих коллег, которые вообще не знали о преступном умысле.

Обманутые оперативники задержали «подозреваемого» и честно доставили в отделение, где им занялись уже «лимоновские», которые отобрали деньги. В итоге двух полицейских и одного подельника, не связанного с правоохранительными структурами, задержали силовики.

Во время расследования следователи выявили еще один факт помощи полицейских Лимону. В марте 2022 года еще один полицейский в Красноярске угрожая липовыми уголовным делом получил от того же местного жителя 500 тысяч рублей.

Сейчас Лимон и четверо полицейских находятся под арестом. Еще двух полицейских отправили под домашний арест, а приятеля Лимона оставили под подпиской о невыезде. В их отношении в зависимости от роли заведены уголовные дела по мошенничествам и превышении полномочий.