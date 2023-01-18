В мэрии Красноярска рассказали о работе школ и детсадов в морозы Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января мэрия Красноярска рассказала, как будут работать образовательные учреждения в холодные дни. Все будут работать, но с нюансами.

Так, школы обязаны организовать учебу для любого количества детей. При этом принимать решение о посещении школы принимать будут родители. Единственное требование – предупредить преподавателей. В детских садах одно ограничение – прогулки станут короче.

Администрация рекомендовала школам и детским садам вместе с ресурсными компаниями отрегулировать систему отопления, чтобы в классах и группах сохранялась комфортная температура для детей.