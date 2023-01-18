В Красноярске в Пашенном планируют застроить еще одну улицу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируется застроить участок на улице Складской в микрорайоне Пашенный. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Сейчас идет подготовка проекта планировки и межевания территории. В данный момент улица Складская полностью оправдывает свое названия – там расположена промзона с хозяйственными постройками.

Раньше здесь находилась Судостроительная верфь. Кроме того, в этом районе находится школа №158. Планируется застроить участок на площади 20,2 Га.

Подготовить проект необходимо в течение 180 дней со дня публикации. Возводить дома на участке будет ООО «Флагман». Напомним, что ранее в районе Пашенного построили микрорайоны Белые Росы и Тихие Зори.