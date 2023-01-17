Полицейские задержали дебоширов на самолете Красноярск-Пхукет

Решается вопрос о заведении уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

Транспортные полицейские задержали дебоширов, которые вели себя неадекватно на авиарейсе, следующем из Красноярска в Пхукет. Причиной этому стало не только неадекватное поведение пассажиров, но и сообщения о существующей угрозе.

Информация о пассажирах от представителя одной из авиакомпаний Красноярска поступила в дежурную часть транспортной полиции во вторник, 17 января. Он заявил, что на борту самолета, готовящегося к вылету, двон пассажиров ведут себя неадекватно. Команде авиалайнера требовалась помощь.

На место выехали полицейские. Они установили, что во время посадки пьяные 48-летний мужчина и 46-летняя женщина стали вести себя агрессивно, провоцировали конфликт других пассажиров и выражались в их адрес матом. Из-за происходящего командир воздушного судна решил отказать им в перелете. Мужчина же в ответ начал угрожать экипажу и пассажирам.

На момент публикации самолет исследовали специалисты с собакой и специальной техникой, повторно досмотрели багаж и пассажиров. Ничего опасного для жизни и здоровья людей, а также безопасности полета, не найдено.

Дебоширов доставили в дежурную часть. Проводится проверка. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Кроме того, транспортные полицейские привлекли обоих правонарушителей к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.