В районе ввели режим ЧС Фото: СК Красноярского края

В Красноярском крае главное следственное управление проводит проверку из-за разлива ГСМ. Напомним, ЧП случилось во вторник, 17 января, в селе Ярцево.

Разлилось около 15 тонн дизельного топлива на производственном участке ООО «Енисейэнергоком» в селе Ярцево Енисейского района. Енисейский межрайонный следственны отдел завел уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Предварительно установлено, что топливо вылилось из-за неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения. Сейчас ЧП ликвидируют специалисты ООО «Енисейэнергоком», на место направили специальные службы для ликвидации последствий разлива.

Выехала туда и следственно-оперативная группа. Специалисты проверят информацию и осмотрят место происшествия.

В 14 часов в Енисейском районе ввели локальный режим ЧС. Нефтепродукты не достигли реки Енисей.