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НовостиОбщество17 января 2023 12:36

Житель Назарово остался без автомобиля за пьяную езду

Инспекторы останавливали мужчину несколько раз
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мужчину лишили прав

Мужчину лишили прав

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Назарово суд конфисковал у 29-летнего горожанина автомобиль. Причиной стала пьяная езда. Причем, «ловили» водителя инспекторы ДПС не один раз.

По информации краевой полиции, все случилось в июле прошлого года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 21103, водитель которого был в нетрезвом виде. Но это был не первый раз – до этого нарушителя останавливали в марте того же года, за несколько месяцев до этого. Тогда водитель подвергся административному наказанию.

В этот раз красноярец стал уже фигурантом уголовного дела за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения человеком, которого уже подвергали административному наказанию или ранее судили – ст. 264.1. Суд признал его виновным и приговорил к 240 часам обязательных работ. Также ему нельзя садиться за руль любого автомобиля два года. Машину конфисковали в доход государства.