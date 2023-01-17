В Красноярском крае появится новый заповедник

На территории специалисты обнаружили 22 вида животных и растений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минусинском районе Красноярского края появится новая заповедная территория. Такое ращение принято во вторник, 17 января, на заседании правительства региона.

Особо охраняемой природной территорией станет микрозаказник «Кавказский бор». По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых, его площадь составляет 547,6 га.

Микрозаказник создается, чтобы сохранить уникальный ленточный сосновый бор. Здесь проходит путь миграции сибирской косули, а еще на территории специалисты обнаружили 22 вида животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края.

Для защиты уникальных природных объектов в микрозаказнике запретят строительство и добычу полезные ископаемые, рубку леса и охоту, а также проводить взрывные работы, распахивать землю, заготавливать дрова и недревесные лесные ресурсы, разводить костры.

По словам министра, людям можно заготавливать и собирать пищевые и недревесные ресурсы для собственных нужд, косить сено, заниматься рекреационной деятельностью. Между тем это уже 114 заповедная территория краевого значения. Такая работа позволяет сохранять уникальный природный потенциал Красноярского края.