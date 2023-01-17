Суррогатная мать из Красноярска отправится в колонию за торговлю ребенком

Женщина пыталась обжаловать приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске вынесли окончательный приговор 29-летней иностранке за торговлю новорожденным ребенком. Она отправится в колонию на три года, сообщает краевая прокуратура.

В 2019 году женщина решила родить ребенка за деньги. Через интернет она подыскала фирму, которая оказывает услуги по сопровождению беременности и родам. Искусственное оплодотворение прошло за границей, в 2020 году она родила ребенка в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

Получив свидетельство о рождении и вписав себя матерью, она оформила доверенность на руководителя фирмы и его сообщников, для которых она родила, на распоряжение ее ребенком, а сама уехала в Казахстан. За продажу малыша ей заплатили 13 тысяч долларов США. Директор компании забрала новорожденного из больницы, чтобы потом отдать его новым родителям за деньги.

При этом суррмама пыталась подать апелляцию об отмене приговора и просила ее оправдать, но суд оставил решение без изменения. Теперь по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» ей придется провести три года в колонии общего режима.

Еще одной женщине, родившей и продавшей своего ребенка по аналогичной схеме, в октябре прошлого года суд назначил 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор тоже пытались обжаловать, но апелляция пока не рассмотрена.

Уголовные дела о торговле детьми другими женщинами, о халатности в действиях главного врача больницы и его заместителя находятся в производстве суда. В отношении начальника юротдела вынесли обвинение. Расследование в отношении директора фирмы по сопровождению беременности и его соучастников продолжается.