В Красноярске уже готовятся к 400-летию города, которое отметят через пять лет

На улицы города в 2023 году выйдут 89 новых автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошла встреча двух глав – губернатора края Александра Усса и мэра города Владислава Логинова. Чиновники подвели итоги 2022 года и наметили планы по развитию краевого центра на текущий, 2023 год.

Так, уже начались обсуждения 400-летий Красноярска. Юбилей город отметит в 2028 году. По словам Усса, это большое событие, и власти должны стремиться сделать город лучше. Поэтому важно на регулярной основе обсуждать, сверять и систематизировать задачи по подготовке ко Дню города.

В этом году в Красноярске закончат обустройство подъездных путей к новой школе и будущему детскому саду в районе Бугач. Также продолжается строительство школ в Солнечном и Метростроителе. Вскоре на Взлетке и Омской рабочие начнут возводить еще два учебных заведения. В эксплуатацию сдадут детские сады в районе Медицинский Городок и на улице Крайней.

Большое внимание планируется уделить дорожной сети на правом берегу. Так, в комплексе «Тихие зори» начнут строить развязку и дорогу от Судостроительной до Гладкова. В планах – ремонт улиц Щорса, Аральской, Семафорной, Свердловской, Базайской и проезда от 26 Бакинских Комиссаров до Рейдовой. Летом должен открыться пешеходный мост через Семафорную.

Про левый берег не забудут. Здесь планируется реконструкция улице Елены Стасовой и дороги в районе Бугач. Продолжится строительство переезда через Северное шоссе в микрорайоне Солонцы-2. Также отремонтируют Коммунальный мост.

На улицы города в 2023 году выйдут 89 новых автобусов. Также город закупит 11 электробусов и 3 зарядные станции.

Преображение ждет восемь 8 общественных пространств, которые жители выбрали в голосовании. Заканчивается благоустройство острова Татышева - двух озер, спортивной аллеи, причала в районе Вантового моста и сценического комплекса с мобильными трибунами.

Также в городе продолжают организовывать удобные места для уличной торговли. А Александр Усс поручил обустроить архитектурно-художественное освещение высоток центра Красноярска (улицы Ленина, Конституции СССР, Ады Лебедевой и проспект Мира). Думают о предложениях касательно подсветки объектов на правом берегу, островов Отдыха и Молокова.

В этом году специалисты начнут создавать проект модернизации музея «Мемориал Победы» и площади Победы. А музей-усадьбу Сурикова ждет капитальный ремонт.