Начался прием заявок от образовательных учреждений на конкурс проекта «Мультилаб»

В Мультилабах ученики могут пользоваться цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, станками ЧПУ, осваивать робототехнику. Фото предоставлено компанией

Эн+ начала принимать заявки от образовательных учреждений на конкурс проекта «Мультилаб». Компания проводит мероприятие уже во второй раз. Напомним, в прошлом году в Красноярском крае открылись сразу два современных мультимейдийных класса «Мультилаб» - в Красноярском краевом дворце пионеров и гимназии №10 им. Бочкина в Дивногорске.

«Открытие центра «Мультилаба» позволило создать в краевом Дворце пионеров новое современное образовательное пространство для будущих инженеров и исследователей Красноярского края. Уже около 300 детей, родителей, педагогов стали участниками интерактивных мероприятий, 150 ребят обучаются по программам дополнительного образования», - сказала директор Красноярского краевого Дворца пионеров Рада Мандрик.

В этом году принять участие в проекте и получить современное оборудование для таких мультимедийных лабораторий могут учреждения общего и дополнительного образования в Ангарске, Братске и Нижнем Новгороде. Компания инвестирует в проект более 50 млн рублей. Конкурсный отбор стартовал 16 января, прием заявок продлится до 15 февраля.

На конкурс образовательным учреждениям необходимо предоставить проект годовой программы мероприятий по всем заявленным направлениям, компетенции команды преподавателей, характеристики помещения, где планируется разместить лаборатории, и планы их дальнейшего развития. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.

– Результаты первого конкурса оказались по-настоящему вдохновляющими: мы увидели, насколько проект востребован в регионах, как сильно увлечены современными направлениями науки ученики и сами педагоги, – отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Вера Курочкина. – В этом году претендовать на получение мультилабов могут другие города, и мы рассчитываем, что директора школ, инициативные учителя обязательно оценят эту возможность и примут участие в конкурсе, чтобы получить качественно новые инструменты для образовательного процесса и формирования у детей стойкого интереса к знаниям.

Ребята могут уже со школьной скамьи углублять свои знания в востребованных профессиях. Фото предоставлено компанией

Создание «Мультилабов» соответствует принципам компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской, которая последовательно выстраивает цепочку подготовки профессиональных кадров для промышленности Сибири. Ребята могут уже со школьной скамьи углублять свои знания в востребованных профессиях, что существенно облегчит их будущее трудоустройство.

НАША СПРАВКА

Первый конкурс проекта «Мультилаб Эн+» состоялся в 2022 году. Тогда заявки на участие подали 33 учреждения. Победителями стали средняя общеобразовательная школа № 64 Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске. Сегодня ученики этих заведений могут пользоваться цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, станками ЧПУ, осваивать робототехнику, 3D-моделирование, интернет вещей и многие другие востребованные направления. На оборудование мультилабов в указанных учреждениях компания направила 43,7 млн рублей.