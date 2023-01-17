В Красноярске на период строительства метро у улицы Молокова будут дублеры. Фото: т/г "Красноярское метро".

В Красноярске на период строительства метрополитена на Взлетке часть улицы Молокова будет закрыта для проезда автотраспорта. На этом участке появятся объездные дороги – дублеры, в одну и другую сторону, по две полосы на каждой. Дорожники уже завершают там свою работу. Как дублеры будут выглядеть, рассказали в телеграм-канале «Красноярское метро».

Перекроют Молокова уже в ночь с 21 на 22 января, с 23 часов. Установят ограждение с обеих сторон. Автомобилисты наверняка скоро привыкнут к изменениям, потому что маршрут в целом не меняется.

В организации пояснили, что без этого никак – для строительства метро начнут рыть котлован. После того, как эта часть подземки будет достроена, проезд по Молокова наверняка вернут в прежний вид.