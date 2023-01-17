Возле Минусинска из-за метели перекрыли дороги для автобусов и грузовиков. Фото: ГИБДД

На юге Красноярского края из-за сильных порывов ветра, поднявших густую метель, перекрыли дороги для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн. Конкретно – часть федеральной трассы Р-257 «Енисей» от Минусинска до Новоселово и участок краевой автодороги от Минусинска до Курагино. Об этом сообщает ГИБДД края.

Водителей частных автомобилей просят быть предельно осторожными и по возможности воздержаться от поездок. Особенно это касается краевой дороги, пролегающей от Минусинска через Курагино, Кошурниково и Нарву – до Красноярска: здесь большая часть догори проходит по гористой местности, есть участки в сотню километров, где нет ни населенных пунктов, ни сотовой связи.

Добавим, что по прогнозам Гидрометцентра в южные районы края возвращаются морозы.