В Красноярском крае создали Комитет семей воинов Отечества. Фото: правительство края

В Красноярске начал работу Комитет семей воинов Отечества (КСВО). Решение о его создании было принято еще в ноябре 2022 года на форуме Общественной палаты России. Инициаторы – общественные организации «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России» и «Матери России». Президент на встрече с матерями участников СВО эту инициативу поддержал.

Известно, что во главе регионального Комитета стоит Марина Филиппова, которая более 13 лет занимается общественной деятельностью и поддержкой семей военнослужащих. Она встретилась ч руководителем администрации губернатора края Сергеем Пономаренко. И рассказала об основных задачах организации. Это социальная, психологическая, юридическая помощь семьям военнослужащих, консультативная работа, взаимодействие с органами власти. Плюс патриотическое воспитание молодежи и благотворительные мероприятия.