На дорогах Красноярска тестируют новый комплекс фиксации нарушений ПДД. Фото: ГИБДД

Красноярские сотрудники ГИБДД тестируют новый мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД - «Автоураган-МС». Он способен наблюдать за участниками дорожного движения на 360 градусах и совмещает в себе возможности стационарных и мобильных систем контроля.

Если говорить вкратце, то комплекс представляет собой шесть видеокамер, их устанавливают на крыше патрульного автомобиля. Через систему ГЛОНАСС в радиусе 50-70 метров они определяют скорость машин в попутном и встречном потоке и фиксируют нарушения, например, неправильные стоянки и остановки. Видео с камер отображается на планшете в салоне патрульной машины. А по госномеру появляется вся информация об автомобиле и его водителе.

По словам Сергея Молявко, врио начальника управления краевой Госавтоинспекции, ощущение тотального контроля в конце концов приучит водителей соблюдать ПДД всегда, независимо от того, снимают их камеры или нет. Меньше нарушений – меньше аварийность.