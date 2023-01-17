В Красноярске посадили под арест поджигателей, которые пытались мешать движению поездов

В Красноярске посадили под арест поджигателей, которые пытались помешать движению поездов Фото: Мария ЛЕНЦ

Железнодорожный районный суд Красноярска посадил под арест двух граждан, которых подозревают, можно сказать, в теракте. Молодые люди ни много – ни мало, пытались повлиять на движение поездов по железной дороге. Для этого они поджигали металлические релейные шкафы вдоль железнодорожных путей. Предварительно известно, что делали они это с 25 декабря по 4 января. Кроме шкафов даже бросили бутылку с горючкой в окно локомотива – это вовремя заметили работники ЖД, сообщили диспетчерам, так что огонь быстро потушили.

По неподтвержденной пока информации всего в преступлении замечены четверо молодых людей. Следственные органы пока не комментируют произошедшее. Заседание суда состоялось 6 января, мера пресечения двум из них – заключение под стражу до 28 февраля включительно. Статья, по которой заведено уголовное дело, «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».