В Красноярске будут судить гендиректора «КрайДЭО» за взятку Land Rover

В Красноярске будут судить гендиректора «КрайДЭО» за взятку «Лендровером» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора «КрайДЭО». Ему предъявили обвинение по двум статьям: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В 2021 году к обвиняемому обратился руководитель ООО «Электросервис», который действовал также в интересах ООО «Инженерные системы». Ему нужна была подпись на документах, которые принесли бы солидные материальные бонусы. Чтобы заинтересовать обвиняемого, ему предложили «презент» в особо крупном размере – дорогостоящий мобильный телефон и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Итого на сумму свыше 7,8 миллионов рублей.

Однако попользоваться подарками он не успел – в дело вмешались сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. В ходе следствия подозреваемый вину признал в полном объеме. На его имущество наложен арест на сумму свыше 12 миллионов рублей. Дело уже передается в суд на рассмотрение. Что касается человека, который дал взятку – его дело уже рассматривается.