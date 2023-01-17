В Красноярском крае количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 43,2% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае уровень заболевания гриппом и ОРВИ остается высоким. За прошедшую неделю установлено 18 599 диагнозов. Это на 43,2% больше, чем на предшествующей, праздничной неделе. По словам главного санитарного врача края Дмитрия Горяева такой рост связан с отложенной обращаемостью жителей в медицинские организации. Иными словам, на каникулах лечились дома самостоятельно, а когда выходные закончились, потянулись в поликлиники.

В целом эпидемический порог в крае превышен на 52,8%. Проблему нам доставляют циркулирующие вирусы гриппозной и не гриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладает A (H1N1).

Есть информация, что детские сады в крае работают в штатном режиме, а вот некоторые школы принимают карантинные меры в связи с эпидемией. Так, в семи школах распущены по домам одиннадцать классов, где до этого зафиксировано большое количество заболевших учеников.