В Красноярском крае пассажир с оружием напал на таксиста. Стоп-кадр видео

В Боготольском районе на трассе пассажир такси напал на водителя. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой полиции. Предварительно известно, что 22-летний потерпевший заказал такси через диспетчера, нужно было отвести пассажира из села Тюхтет в Богототол. Клиентом оказался молодой мужчина.

Не доезжая 11 километров то пункта назначения, пассажир, он сидел на заднем сидении, вдруг приставил к горлу водителя предмет, похожий на нож. Потребовал у него остановить машину, затем «отдай деньги, телефон и выходи их машины».

Иномарка остановилась. Водитель не стал спорить с разбойником, отдал ему ценности. Однако как только тот вышел из салона, он выждал удобный момент и нажал на газ. А доехав до села, тут же прямиком направился в полицию.

Подозреваемого задержали неподалеку от Боготола, на дороге. Им оказался 26-летний житель Тюхтета, ранее уже судимый. Все похищенное имущество и орудие преступление изъяли. Уголовное дело завели по статье «Разбой».