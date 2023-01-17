В Красноярском крае безопасность на крещенских купаниях будут обеспечивать 300 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди православный праздник Крещение Господне, сотрудники надзорных органов взяли на контроль 110 религиозных объектов. Всего в крае обеспечивать безопасность во время православного праздника будут более 298 человек и 93 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В рамках подготовки, во-первых, провели инструктаж пожарной безопасности. На культовых объектах будут дежурить 98 сотрудников и 13 единиц техники. Во-вторых, под особым вниманием купели. Рядом с ними будут дежурить краевые и федеральные спасатели, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Инспекторы по маломерным судам будут патрулировать водоемы краевого центра в целях пресечения несанкционированного купания.

Омовения разрешены только в специально оборудованных местах. Иордани оборудуют пунктами обогрева, настилами для выхода на лед, а также лестницами и закрепленными поручнями.