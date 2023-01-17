В Красноярском крае готовят семена для восстановления лесов. Фото: минилесхоз Красноярского края

В Красноярском крае специалисты министерства лесного хозяйства заготавливают семена хвойных деревьев, которые пойдут на восстановление лесов после рубок и пожаров. В прошедшем году было собрано 13,9 тонны семян сосны, ели и кедра. Работа зимой не прерывается.

В минлесхозе рассказали особенности этого процесса. Шишку собирают в лесу с молодых невысоких деревьев, а также на лесосеках со спиленных деревьев. Так, в Иланском лесничестве специалисты успели собрать 150 кг сосновых шишек. Семена просушивают и затем хранят в стеклянных колбах при определенной температуре и влажности воздуха. С наступлением весны их начнут высеивать в мини-теплице, чтобы получить сеянцы с закрытой корневой системой.

Разумеется, семена перед посадкой проверяют в краевом Центре защиты леса. Нужно отметить, что много лет они получают 1 (высший) класс качества.

В минлесхозе края привели цифры: в наступившем году в рамках нацпроекта «Экология» планируют восстановить леса на площади 123,7 тысяч гектаров. А к 2024 году объем лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесов должен составить 100 %.