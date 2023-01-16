Мэр Красноярска пообещал не сносить здание техпарка «Твори гора» и отремонтировать его

Речи о сносе здания не идет Фото: Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов поставил точку в вопросе состояния здания техпарка «Твори гора» на улице Вавилова. Чиновник пообещал отремонтировать здание, а не сносить его.

Свое решение градоначальник обнародовал в социальных сетях. Ситуацию с техпарком мэр Красноярска взял на личный контроль. Напомним, в конце прошлого года здание на улице Вавилова, 21, признали аварийным и подлежащим сносу. Логинов тогда поручил искать варианты для временного переезда и реконструкции объекта.

Однако часть мастерских продолжает работать в филиалах учреждения в центре города. Для остальных кружков готовят для переезда помещение на правом берегу, недалеко от здания.

По словам Владислава Логинова, проектно-сметную документацию ремонта здания подготовят в этом году. После ее экспертизы специалисты начнут работы. Здание сносить не будут.

- Объект на Вавилова, 21, можно считать культовым. И не только потому, что в нем история города. А потому, что здесь – творческий дух, который много лет создавали и педагоги, и ученики. Поэтому я разделяю расстройство родителей, ребят, педагогов, которые по причине аварийности здания вынуждены теперь обустраиваться в других помещениях, а это – свыше 1000 учеников. Беру обновление этого учреждения на контроль, - высказался градоначальник.