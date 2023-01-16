Красноярцу, укравшего ювелирные украшения на 2 млн рублей, грозит 10 лет тюрьмы

Краденное мужчина сдавал в ломбард Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десять лет колонии грозит жителю Красноярска за кражу ювелирных изделий. Сумма ущерба составила свыше двух миллионов рублей, сообщают в краевой полиции.

Все случилось в феврале прошлого года. К полицейским обратилась семейная пара, рассказавшая о пропаже из квартиры шкатулки с драгоценностями. Их было немало – браслеты, кольца, серьги, цепочки, подвески… Там же лежали часы за полмиллиона рублей. Общий ущерб же составил 2,23 миллиона.

Выяснилось, что к краже причастен 31-летний мужчина – он делал ремонт в квартире пострадавших. Его быстро задержали. Он рассказал, что украл украшения еще в начале января из-за того, что ему не выплатили аванс за работу. В течение двух месяцев он сдавал их в ломбард. Выручить удалось куда меньше их стоимости – 400 тысяч рублей.

Заведено дело по статье «Кража». Ранее судимому мужчине предстоит выслушать еще один приговор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.