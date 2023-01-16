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НовостиОбщество16 января 2023 13:27

Житель Канска сдал свой телефон в ломбард и сказал полиции, что его украли

Он не смог выкупить мобильный
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мужчина отправился в колонию

Мужчина отправился в колонию

Фото: Даниил ОПАРИН

В Канске полицейские смогли раскрыть обман местного жителя. Мужчина из-за финансовых трудностей сдал в ломбард свой телефон, а позже заявил, что его украли.

Подробности дела раскрыли в краевой полиции. Зимой у 43-летнего мужчины начались проблемы с деньгами, и он заложил в ломбард свой телефон. Выкупить мобильник он не смог, как и жить без него. Тогда он придумал хитрость: обратился в полицию с заявлением о краже сотового, чтобы вернуть свой аппарат.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но это его не остановило. Он уверенно настаивал, что мобильник у него украли. Теперь ему придется ответить. Против него завели дело по ч. 1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

С учетом ранней судимости и рецидива мужчину приговорили к 9 месяцам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, осужденный отбывает наказание.