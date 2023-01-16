В микрорайоне Солнечный в Красноярске установили стихийный мемориал в честь погибшего в СВО мужчины

17 января звезду уберут Фото: соцсети

Временный мемориал появился в микрорайоне Солнечный Красноярска. Его поставили во дворе жилого дома №20 по улице 40 лет Победы.

По информации из соцсетей, стихийный мемориал посвящен погибшему на спецоперации мужчине, который жил в этом доме с 1988 года.

Сообщается, что военного знали многие местные жители. Они и обратились в управляющую компанию «Новый город», попросив обустроить место, куда все неравнодушные могут принести цветы или поставить свечу в память о горожанине.

Между тем администрация Советского района говорит, что это не мемориал и не памятник, а место для возложения цветов в память о герое. Чтобы такое появилось, согласования не нужно, да и носит объект лишь временный характер.

Венок со звездой уберут уже во вторник, 17 января, к концу дня. В эту же дату пройдут похороны погибшего солдата.