В Канске подрядчик заплатит штраф в 11,4 млн рублей за вовремя не благоустроенные скверы

Работы завершились только после вмешательства прокуратуры Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае на 11,4 миллиона рублей оштрафовали подрядчика за неблагоустроенные скверы. Провести работы организацию должна была по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Проверку исполнения работ по нацпроекту провела Канская межрайонная прокуратура. Специалисты выяснили, что контракт между управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Канска и подрядной организацией был заключен в мае прошлого года. Среди работ по документу значилось благоустройство скверов «Гидролизный», «Землянка», центральной аллеи в микрорайоне «Солнечный» в Канске.

Только вот обязательства компания не выполнила, а муниципальный заказчик за этим особо и не следил. В итоге в августе прошлого года стоимость невыполненных работ составила 22,8 миллиона рублей.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление подрядчику и в ответственное подразделение местной администрации.

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры коммерческая организация привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Юридическому лицу придется заплатить немалый штраф - 11,4 миллиона рублей.

Работы завершились только после вмешательства прокуратуры, сейчас благоустроенная территория передана в ведение муниципалитета.