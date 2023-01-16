Житель Красноярского края на три года отправится в колонию за незаконную рубку леса

Мужчина вырубил 730 кубометров леса Фото: прокуратура Красноярского края

В Бирилюсском районе вынесли приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере – ч. 3 ст. 260 УК РФ.

По данным Красноярской краевой прокуратуры, с декабря 2018-го по май 2019-го мужчина вырубал пихту, березу, кедр и ель до такой степени, что деревья переставали расти на территории района. К слову, разрешительных документов на это у красноярца не было. В итоге он вырубил 730 кубометров леса, ущерб составил больше 6 миллионов рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, два года ему запрещено заниматься лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью. Предстоит красноярцу и выплатить в доход федерального бюджета весь причиненный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.