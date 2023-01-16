Каждый трамвай в городе обеспечат специальным датчиком Фото: Мария ЛЕНЦ

Вскоре трамваями на правом берегу Красноярска будет управлять искусственный интеллект. Такое поручение городская администрация дала Центру организации дорожного движения краевой столицы.

Перед Центром стоит задача автоматизировать движение общественного транспорта по городу и обеспечить безопасное движение для горожан. Сейчас специалисты тщательно работают над внедрением системы.

По словам руководителя Центра Романа Васильева, каждый трамвай в городе обеспечат специальным датчиком. Аналогичное устройство, расположенное на светофорах, будет считывать данные с автомобиля и давать ему зеленый свет. В будущем планируется оборудовать такой системой автобусы, троллейбусы и электрички.

Программно-технический комплекс сможет анализировать ситуацию на дорогах и переключать светофоры в зависимости от этого. Программа анализирует информацию сразу с 200 камер, 600 светофоров, 718 детекторов транспорта и 15 дорожных метеостанций. Информацию о ДТП, состоянии дорожного полотна и работе снегоуборочной техники, длине пробок и скорости движения транспорта позволяют регулировать дорожное движение грамотно.

Кроме того, с текущего года искусственный интеллект будет контролировать и движение на улицах Партизана Железняка, Шахтеров и Караульной. Здесь уже установлены датчики.